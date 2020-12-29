صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ3057 عاملا بأسوان

قال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، إنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ82 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية لـ11 عاملًا، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و500 جنيه، لـ3057 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وأوضح، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 321 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وعمل ندوتين عماليتين، فضلًا عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم بحث 8 شكاوي منها، وشكوتي ما زالت تحت البحث، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخرى.وفى مجال علاقات العمل، فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخرى، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.أما في مجال التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة حياة كريمة، تم الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتي التفصيل والحياكة لـ10 إناث، والسباكة الصحية لـ 6 ذكور، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان، تشمل دورة التفصيل والحياكة لـ 23 متدربة، ودورة التبريد والتكييف لـ9 متدربين، ودورة الكترونيات لـ8 متدربين.