«الوقفة الأخيرة».. ترامب يدعو مؤيديه للتظاهر في واشنطن

دعا الرئيس الأمريكي - المنتهية ولايته - دونالد ترامب، مؤيديه إلى التجمع في واشنطن 6 يناير المقبل، لعدم الموافقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، وذلك في محاولة أخيرة للضغط على الكونجرس.ووفقًا لوكالة فرانس برس، فمن من المتوقع أن ينزل آلاف المؤيدين لترامب، ينتمون لمجموعات مختلفة من كل أنحاء البلاد، إلى شوارع العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات، يراها مراقبون غير مدعومة بأدلة، لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق، تسبب بحسب رأيه بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر.وحض ترامب في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفا الانتخابات بأنها "أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا".وكتب الأحد "أراكم في واشنطن في السادس من يناير، لا تفوتوا ذلك"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب التي شاركت فيها مجموعة "براود بويز" في 12 ديسمبر، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص، بحسب "فرانس برس".