انطلاق انتخابات «محاكاة برلمان الشباب» في يومها 2 بمطروح (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني لانتخابات أولى نماذج المحاكاة السياسية لبرلمان الشباب بمطروح، ممثلة في نموذج مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة في 3 مقرات شباب بالمحافظة.وأوضح إسلام السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن انطلقت في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني لانتخابات أولى نماذج المحاكاة السياسية لبرلمان الشباب بمطروح ممثلة في نموذج مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة.وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ينتهي التصويت في انتخابات برلمان الشباب في الساعة الخامسة مساء اليوم وذلك في 3 إدارة شباب " الضبعة، مطروح، سيوة".وأكد علي أن مديرية أمن مطروح قامت بتأمين الإدارات التي يقام بها الانتخابات بالإضافة إلي قيام أفراد المفرقعات تحت قيادة العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح بتأمين الإدارات لعدم حدوث أي تداعيات تعرقل العملية الانتخابية.وأشار إلى أن جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف خالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح.