حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بميدان سرور ومنطقة وزير ونافع.كما تم المرور على المقاهي والمطاعم للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة أحمد قامش ومحمد البقساوي من تراخيص المحلات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.