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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 324 حالة إشغال وتحرير 90 محضرا تموينيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
سامى سرور واللواء
سامى سرور واللواء جمال الدغيدي
ولاء القاضى
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قاد الأستاذ سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون واللواء جمال الدغيدي مساعد مدير أمن المنوفية والعميد صلاح مشعال رئيس شرطة المرافق بالمنوفية حملة مكبرة للمرور على المحلات وضبط الأسواق ورفع كافة الإشغالات بشوارع وميادين المدينة بحضور مسؤولى الطب البيطرى والتموين والصحة، أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (324)حالة إشغال، (156) حالة ضبط، فضلا عن تحرير (47) محضر إشغال، (30) محضر بيئة، (5) محاضر عدم وجود شهادات صحية وكذا (3) محاضر اشتراطات نظافة، (5) محاضر بيطرية، بالإضافة إلى ضبط (40) كجم لحوم حمراء ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بنطاق المحافظة.

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