2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

شون كونري (جيمس بوند)



الممثل كيرك دوجلاس



الممثل إيان هولم



روي هورن



الممثل تيري جونز



الممثل الهندي عرفان خان



في عام أصبح فيه الموت شائعا للغاية بسبب مرض جديد بدا أنه ينتشر بين مختلف الأعمار والأعراق والأوضاع الاجتماعية، ظلت هناك بعض الشخصيات التي لفتت الانتباه العالمي عند وفاتها.وفيما يلي يرصد موقع " الدستور" بعض أبرز الوفيات من نجوم الفن عالميًا لعام:2020بالنسبة للعديد من محبي الأفلام، لم يكن هناك جيمس بوند آخر، فلم يتقمص هذه الشخصية أحد بشكل أفضل منه. لكن شون كونري لم يدع هذا الدور يحدد مسيرته، حيث مثل كل شيء من شرطي أيرلندي إلى قبطان غواصة روسية وقضى فترة طويلة باعتباره الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة. وتوفي في 31 أكتوبر عن عمر ناهز 90 عاما.اضطر دوجلاس، ابن المهاجرين اليهود الروس، إلى الكفاح بقوة من أجل مسيرته المهنية. وكان اسمه عند الولادة "إيسور دانيالوفيتش"، ونشأ مع ست شقيقات في الحي الفقير بمدينة أمستردام الصناعية في ولاية نيويورك،لكنه استمر في صنع اسم له كنجم لأفلام مثل "سبارتاكوس" و"السيئ والجميلة".وتوفي عن عمر ناهز 103 أعوام في الخامس من فبراير.ربما ربطته الأجيال اللاحقة في الغالب بدور صغير مثل بيلبو باجينجز في أفلام "سيد الخواتم"، لكن إيان هولم كان له مشوار مهني طويل في التمثيل، بأدوار رئيسية في أفلام مثل "عربات النار" و"حروب الورود". وتوفي في 19 يونيو عن عمر ناهز 88 عاما.اشتهر روي وهو مغنٍّ وممثل وملحن وراقص ومنتج أغاني ورجل أعمال وناشط حقوقي أمريكي باسم "سيجفريد آند روي" وأذهل الأجيال بالأسود والنمور - وخاصة نموره البيضاء الثمينة - حتى انقلب عليه أحد الحيوانات في عام 2003 وتوفي في 8 مايو عن 75 عاما جراء مرض كوفيد.19هو ممثل هزلي ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو وملحن وممثل تعبيري من المملكة المتحدة. وتوفي في 21 يناير عن عمر ناهز 77 عاما.اشتهر الممثل الهندي عرفان خان بأدواره في أفلام مثل "مليونير متشرد" و"حياة باي" والعديد من أفلام بوليوود الحائزة على جوائز. وتوفي في مومباي بعد صراع طويل مع مرض السرطان في 29 أبريل، عن عمر ناهز 53عاما.