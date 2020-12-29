وزير الإنتاج الحربي يُطالب الشركات التابعة بالعمل على تحسين الأداء

ترأس المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة، والتي تم عقدها على مدار3 أيام بمقر الوزارة بمدينة السلام؛ لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالى 2019-2020، وذلك بحضور كبار المسئولين من الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، والقوات المسلحة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسئولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير حرص على بدء اجتماعات الجمعيات العمومية بالوقوف دقيقة حدادًا على روح كل من الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، والدكتور مهندس حسن عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي السابق.واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات، من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد 20 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات، تبين تنفيذ نسبة 95% من المعتمد لهذا العام، وطبقًا لذلك تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة 19%، بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ (١٥,٧٠٥) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (١٣,١٨٥) مليار جنيه.ووجه الوزير الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء، وتلافي مسببات الخسائر في الأرباح.