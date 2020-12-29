20 مليون جرعة من لقاح «مودرنا» لكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء أن شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، ستزودها بجرعات لقاح ضد كورونا تكفي لـ20 مليون شخص بدءا من الربع الثاني من العام المقبل.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية كانج مين-سوك في بيان، إنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، خلال مؤتمر صحفي تم عبر الفيديو كونفرانس بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، والرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل.وأضاف أن هذه الكمية هي ضعف الكمية التي سعت الحكومة في البداية لتأمينها من الشركة الأمريكية خلال المفاوضات، كما تم تسريع الإطار الزمني لتسليم الشحنة مقارنة بالموعد السابق وهو البدء في تلقي اللقاحات اعتبارا من الربع الثالث.وأكد إنه إذا تم إبرام الصفقة مع مودرنا، ستؤمن كوريا الجنوبية جرعات لقاح لـ56 مليون شخص.وأشار الرئيس الكوري بانسيل إلي أنه يرغب في توقيع الاتفاق رسميا خلال العام الجاري، لافتا إلي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي سريع خلال العام، كما تعهد بأن شركته ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تقديم اللقاحات في وقت مبكر.