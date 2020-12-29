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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة حقلية عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعصرة الداخلة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
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عقدت ندوة حقلية تثقيفية بمزرعة نخيل بقرية المعصرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد عن خطورة سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها.

حاضر فيها المهندس جمال الأمير خبير مكافحة سوسة النخيل حيث تم شرح كيفية اكتشاف الإصابة بسوسة النخيل الحمراء تفصيليا والفرق بينها وبين أي إصابة أخرى.

كذلك شرح طرق الوقاية والعلاج لهذه الآفة التي تهدد نخيل الواحات باستخدام جهاز الأمير بعد تطويره وتحديثه وشرح كيفية عمل الجهاز وطريقة تركيبه وكيفية صيانته.

حيث قام بتعليم المزارعين والمهندسين عمليا كيفية الحقن والعلاج والرش وكيفية اكتشاف الإصابة.

كما حضر الندوة المهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بموط، والمهندس محمد علي مسلم رئيس قسم الإرشاد ولفيف من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين تحت رعاية مديرية الزراعة بالوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة

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