روسيا: تطعيم المتطوعين فوق 60 عاما بالجرعة الأولى للقاح إبيفاك كورونا

أفادت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن جميع المتطوعين الـ 150، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "إبيفاك كورونا" الروسي ضد كورونا، مشيرة إلى أن 89 منهم تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.وذكرت الهيئة الروسية- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أنه بنهاية 27 ديسمبر الجاري، تم تطعيم جميع المتطوعين الـ 150 بالجرعة الأولى من لقاح "إبيفاك كورونا"، في حين تلقى 89 متطوعًا الجرعة الثانية من اللقاح.وأشارت إلى أن أول خمسة متطوعين في سن الستين فما فوق تم تطعيمهم في 21 نوفمبر الماضي، وسيتم تطعيم الـ 145 متطوعا المتبقين بعد ذلك".يذكر أن نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية للقاح الروسي المذكور، والتي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية بنسبة 100 في المئة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.