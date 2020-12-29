جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس يناير المقبل

كشفت وسائل إعلام ليبية اليوم الثلاثاء، بانطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس 5 يناير المقبل.يذكر أن طاولة الحوار الليبي، في العاصمة التونسية، التي كانت في نوفمبر الماضي قد انتهت من دون توصل أطرافها إلى صيغة توافقية حول آليات تولي المناصب التنفيذية، وأسماء المرشحين لها، متسببة بخيبة أمل كبيرة في الشارع الليبي، وتساؤلات عدة حول مستقبل الأزمة في بلادهم، ومخاوف من تداعيات فشل المسار السياسي، على تفاهمات لجان التفاوض في المسارين العسكري والاقتصادي، التي أنجزت خلال الأشهر الماضية.