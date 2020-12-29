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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تنفيذ مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري بالشروق

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تنفيذ خط الطرد الإضافى الناقل لمياه الصرف الصحى قطر (1200مم) بطول (6كم)، بدايةً من محطة الصرف الصحى الرئيسية رقم (3) حتى محطة المعالجة بمدينة الشروق، في ضوء خطة جهاز مدينة الشروق للنهوض بمنظومة الصرف الصحى لتتناسب مع التغيرات المناخية واستيعاب مياه الأمطار والسيول.

وفي بيان لوزارة الإسكان، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ المشروع بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء بالمدينة بعد معالجتها ثلاثيًا، مضيفًا أنه تم تسخير كل الإمكانيات والمعدات الحديثة لمنع تأثر حركة المرور بالمدينة أثناء عملية التنفيذ، حيث تم استخدام معدات الحفر النفقى، وتنفيذ عدَّاية نفقية لمرور الخط بها أسفل المحور الغربى، مع إعادة الشىء لأصله بالجزر المار بها الخط.

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى تقدم نسب الإنجاز بمشروع رفع كفاءة وتأهيل محطة رفع الصرف الرئيسية رقم (3) بنسبة تنفيذ تخطت 93%، حيث تم توريد أعمال (الكهروميكانيك)، لافتًا إلى أن المشروع سيساهم فى رفع القدرة الإجمالية للمحطة ككل من (60 ألف م3يوم) إلى (120 ألف م3يوم)، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية.

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