النيابة في مصرع شاب بالمطرية: المتهمون ذبحوا المجني عليه

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، في واقعة مقتل شاب على يد عاطلين بسبب خلافات أسرية عن أن المتهمين نحروا المجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط قتيلا، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب في مقتبل العمر وبها إصابات بالرقبة تدل على النحر، وسحجات متفرقة بالجسد، وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قيد حركة المجني عليه ثم اعتدى الأول عليه بسكين حتى فارق الحياة.كانت بداية الواقعة أثناء ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته وقام الأخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركوه غارقًا في دمائه، وفروا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.