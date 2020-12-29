دعاء العام الجديد 2021 وأفضل عبارات الاستغفار

دعاء العام الجديد 2021

مع استقبال عام جديد يتبادل الأفراد رسائل نصية بكافة مواقع التواصل الاجتماعي عبر هواتفهم المحمولة تحتوى على أدعية يتمنون فيها الخير للجميع منها :-





مع بداية العام الجديد استودعك يا رب أمانينا اللهم أجعلها حقيقة و أكتب لنا الخير في أيامها وحقق لنا خير ما نتمنى.





اللهم أني استغفرك على كافة ذنوبي في أيام عامي السابق فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.





اللهم هذا العام الجديد قد أقبل وسنة جديدة تدق على الأبواب اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما مليء بالسعادة والفرح.





أفضل عبارات الاستغفار مع بداية العام الجديد 2021

مع بداية العام الجديد يحتاج كل منا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى على كل ذنوبه في العام الماضي ولعل أبرزها :-





اللهم إني أستغفرك فاغفر لي اللهم ما عملت من خير ترضاه فتقبله منه ولا تقطع رجائي منك يا كريم فإنك على كل شيء قدير.





اللهم سنة جديدة أقبلت اللهم فإنا نعوذ بك من شرها اللهم بألطف بنا في أيامها وأخرجوا من ظلمات أعمالنا إلى خير طاعتك









اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجبرنا جبرا يليق برحمتك يا أرحم الراحمين





اللهم أهدنا إلى حسن طاعتك خلال أيام العام الجديد حتى ترضى عنا وترحمنا يا أرحم الراحمين





اللهم إنا نسألك خلال أيام العام الجديد من فضلك وعطائك ورزقك الطيب





اللهم إنا ظلمنا أنفسنا بكثرة معاصينا فأرحمنا وردنا إلى طاعتك فأنت أرحم الراحمين









أدعية استقبال أيام العام الجديد 2021





يبحث الملايين حاليا على دعاء العام الجديد 2021 يستقبل به أيام عامه الجديد عبر المنصات الإلكتروني ينبادلها مع أصدقائه وأقاربه منها:-





اللهم أني أستودعك سنة مضت من أعمارنا اللهم اغفر لنا وأرحما وتجاوز عن خطايانا وبارك في أولادنا وأزواجها ولا تفجعني في احبتي وأحفظ لي سعادتي ومن حولي ولا تحرمني من قريب أو بعيد فأنت على كل شيء قدير.





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ساعات قليلة تفصلنا عن السنة الجديدة حيث نودع عام مضى بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات لذلك يدير الملايين حول العالم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةحتى يتبادلونها فيما بينهم آملين أن يكون عاما به تحقيق الأمنيات التي لم تحقق في عام 2020، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أبرز الأدعية التي يمكن تبادلها في العام الجديد.