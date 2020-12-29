ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا لـ2.62 مليون

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 2.62 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 63 ألفا و235 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 196 ألفا و642 شخصا من المصابين.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 48 أسبوعا.