«Happy birthday Jesus» أول ترنيمة لعيد ميلاد المسيح

في لفتة هي الأولى من نوعها قرر المرنم مايكل فايز، تهنئة السيد المسيح بذكرى مولده الـ2021، بترنيمته الأحدث Happy birthday Jesus.وهنأ فايز في ترنيمته جميع المحتفلين بعيد الميلاد المجيد مسلمين ومسيحيين، أرثوذكس وكاثوليك وإنجيليين.اسم الترنيمة التي جاءت من كلمات الشاعر رمزي بشارة، الذي لقبه الأقباط ببحر الكلام، ساعد في انتشار الترنيمة على نحو واسع عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث سعى رواد السوشيال ميديا لسماع "هابي بيرث داي" التي تقال للمسيح.وجاءت الترنيمة من إنتاج راديو مظبوط، وألحان الموسيقار كريم منير، وتوزيع الموسيقار بيتر فرح، وقام بالهندسة الصوتية المهندس بيشوي مجدي، بأسيتديوهات كليك بالسادس من أكتوبر، مونتاج: ممدوح حسني، منتج فني: رمزي بشارة.