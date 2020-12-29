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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة: تنظيم صرف أسمدة المحاصيل الشتوية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بدأت في عملية تنظيم صرف الأسمدة للموسم الشتوي الجديد في جميع المحافظات، وخاصة المحافظات التسع التي تم تطبيق الكارت الذكي بها ويتم الصرف حاليا دون مشاكل.

وقال في تصريحات للدستور، إن الوزارة استعدت بتوفير التقاوي والأسمدة للمزارعين لزراعة المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح والذي يستهدف الوصول بمساحته إلى 3،5 مليون فدان هذا الموسم.

وأضاف أنه تم تفعيل حملات المرور على جميع الأراضي الزراعية لتحقيق أعلى إنتاجية للمساحة المزروعة، كما أن هناك تكليفات للجنة المبيدات بمداهمة مراكز ومحلات ومصانع المبيدات المخالفة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لحماية صحة المزارعين والمستهلكين من المبيدات، مطالبا المزارعين بزراعة الفول البلدي.

وأوضح أنه جاري صرف الأسمدة لمحصول القصب والبنجر والخضار والبساتين، بضوابط الصرف التي وضعتها وزارة الزراعة لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء ووصول السماد المدعم للمستحقين.

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