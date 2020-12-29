تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في إنقاذ أمين شرطة لسيدة تحرش بها مسجل خطر في الطريق العام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.وتبين أن السيدة كانت تسير بمفردها الساعة الثالثة فجرا بالشارع، فشاهدها المتهم الذى اقترب منها وحاول التحرش بها، إلا أنها أسرعت إلى أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك لحمايتها، ليواصل المتهم إصراره على التحرش بها فتتبعها حتى وصل إلى مكان عمل أمين الشرطة.وتوصلت التحريات أن أمين الشرطة عندما تصدى للمتهم، ومنعه من التحرش بالسيدة، فحصل المسجل خطر على حجر من الأرض، وسدد به ضربة لرأس أمين الشرطة مما أسفر عن إصابته، وحاول الهرب عقب ذلك في الوقت الذي طارده عدد من المواطنين تصادف مرورهم بمكان الحادث، وتحفظوا عليه.واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا اعتداء المتهم على أمين الشرطة، ومطاردتهم له خلال محاولة هروبه.وبمواجهة المتهم اعترف عقب القبض عليه أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة، وتحرشه بالسيدة بالإضافة إلى اعتدائه على أمين الشرطة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.