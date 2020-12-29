استطلاع: تراجع شعبية التحالف الحاكم التركي

في أحدث استطلاع رأي في تركيا، أجرته مؤسسة أوراسيا التركية للأبحاث في شهر ديسمبر الجاري، تراجعت نسبة تأييد تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حيث يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأول وحليف دولت بهجلي الحركة القومية.فيما قال مدير مؤسسة أوراسيا، كمال أوزكيراز: إن عدد الولايات التي يتقدم فيها تحالف الجمهور هي 29، أما الـ52 ولاية المتبقية فتتخطى فيها المعارضة تحالف الجمهور.كما حصل حزب العدالة والتنمية على تأييد 33.3.% من المشاركين في الاستطلاع، أما الحركة القومية فحصل على 10%، أي أن إجمالي عدد مؤيدي التحالف 34.3%.وعلى ناحية المعارضة، فقد حصل حزب الشعب الجمهوري على 26.6% من الأصوات، وحزب الخير على 13.5%، والمستقبل على 2.5%، والديمقراطية والتقدم على 2.8%، والسعادة 0.63%.