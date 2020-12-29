رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تُصرح بدفن جثة ضحية حادث تصادم في كرداسة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن شخص توفى في حادث تصادم سيارتين، وأصيب فيها اثنين بكسور وكدمات، كما قررت الاستعلام عن حالة المصابين وتسليم الجثة لذويها.

تلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق اللبيني بالقرب من قرية كومبرة بمنطقة ناهيا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، ما تسبب في تهشم السيارة النقل وسقوط السيارة الميكروباص بمصرف مائي، ونتج عن ذلك مصرع شخص يدعى «السيد.ك»، وإصابة اثنين آخرين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

روس يتحدون كورونا ويركضون ويسبحون في درجة حرارة 35 تحت الصفر (فيديو)

هل تُساعد البداية المبكرة في تطور المهارات الموسيقية؟

الأميرة اليابانية «كاكو» تحتفل بعيد ميلادها الـ26

مهما تقدم السن.. طريقة سهلة وبسيطة لاستعادة حيوية الشباب

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»