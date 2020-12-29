عقب انقشاع الشبورة.. فتح طريق السويس وبني سويف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتي أسيوط أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.كما تم فتح طريق السويس أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.يذكر أن الطرق والمحاور شهدت كثافات مرورية مرتفعة صباح اليوم، بسبب سوء الطقس وظهور كثيف للشبورة.