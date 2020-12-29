تركيا تستقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني غدا

أفادت وسائل إعلام حكومية تركية، اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل، بتلقي تركيا اول دفعة من اللقاح الصيني ضد كورونا عبر شركة الخطوط الجوية التركية غدا الأربعاء.يأتي هذا فيما سجلت وزارة الصحة التركية 257 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 20135 وفاة.كما بلغ عدد الإصابات الجديدة 15197 حالة في الفترة ذاتها مما يزيد مجمل الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليونين و162775 حالة.