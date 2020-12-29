رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تُسجل أكثر من 6500 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 6 آلاف و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و37 ألفا و362 حالة.

وأضاف «ستيبانوف»- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة تشمل 324 طفلًا و337 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 232 حالة وفاة، وانتقل 1298 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها زابوريزهيا ثم ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

15 دقيقة كاملة.. سحل «فتاة النزهة» أطول عملية قتل مروري

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

روس يتحدون كورونا ويركضون ويسبحون في درجة حرارة 35 تحت الصفر (فيديو)

هل تُساعد البداية المبكرة في تطور المهارات الموسيقية؟

الأميرة اليابانية «كاكو» تحتفل بعيد ميلادها الـ26

مهما تقدم السن.. طريقة سهلة وبسيطة لاستعادة حيوية الشباب

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»