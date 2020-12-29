أوكرانيا تُسجل أكثر من 6500 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 6 آلاف و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و37 ألفا و362 حالة.وأضاف «ستيبانوف»- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة تشمل 324 طفلًا و337 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأشار إلى أنه تم تسجيل 232 حالة وفاة، وانتقل 1298 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها زابوريزهيا ثم ميكولايف ودنيبروبتروفسك.