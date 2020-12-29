«انتي البداية».. بروتوكول لتمكين المرأة في تدوير زيوت الطهي المستعملة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والقطاع الخاص (شركتي افكو وتجدد) للتعاون في مجال دمج المرأة فى العمل البيئى من خلال مبادرة (انتى البداية)، لتمكين السيدات من إدارة مخلفات منازلهن وتثقيف أسرهن بشأن إعادة التدوير لجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل، وذلك بدءا من يناير 2021 ولمدة ستة أشهر.وأكدت الدكتورة ياسمين أن البروتوكول يأتي في إطار سعي وزارة البيئة الدائم لتبنى المبادرات التى تخدم فئات المجتمع المختلفة وخاصة المرأة والتي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يقدم مدخلا مختلفا للتعامل مع تلوث المياه والسعي لمنعه من البداية، ليس فقط بالتوعية بمخاطر التخلص غير السليم من زيت الطهي المستخدم، بل واتاحة الفرصة للسيدات للتخلص من تلك الزيوت بطريقة آمنة من خلال إطلاق خدمة “Green Pan” لتدوير زيوت الطهي، والتي تخدم حاليًا حوالي 1000 أسرة شهريا، ولديها 9000 اشتراك بشكل كلي.