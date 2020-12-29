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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» ترتفع في إيطاليا إلى 2.06 مليون

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في إيطاليا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا إلى 2.06 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، الذي يسبب مرض «كوفيد 19» في البلاد، بلغ 72370 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 1.41 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 47 أسبوعًا.

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