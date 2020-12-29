إخوان فرنسا يواصلون الإرهاب ويرفضون «ميثاق القيم الجمهورية»

قال موقع breitbart الأمريكي إن جماعات الإسلام السياسي ومنها جماعة الإخوان في فرنسا لم توقع بعد على ميثاق القيم الجمهورية التي فرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى بعد مرور ستة أسابيع من إعلان الميثاق.ودعا الميثاق الجماعات الإسلامية إلى رفض الإسلام السياسي وغيرها من القضايا التي كثيرًا ما ترفضها الإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة، كما يشير الميثاق إلى الإسلام السياسي والوهابية والأيدلوجيات الشبيهة وأيدلوجية السلفيين ومذهب الإخوان على أنها حركات تهدف لاستخدام الإسلام لتأسيس عقيدة سياسية.ووفقا للموقع الأمريكي فقد رفضت ثلاث مجموعات إسلامية هذا التعريف للإسلام السياسي، ويقال إن أحد هؤلاء، Musulmans de France، أو جميعة مسلمي فرنسا التي لها علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المتطرفة.يذكر أنه تم تسريب المسودة الأولى لوسائل الإعلام الفرنسية، حيث دعا الناشط المسلم الفرنسي المصري مروان محمد الجماعات الإسلامية إلى رفض الميثاق قائلًا على تويتر: "أدعو كل المساجد والجمعيات والأئمة الذين لا يزال لهم حد أدنى من الكرامة". عدم التوقيع على هذا الميثاق.يذكر أن محمد هو المدير التنفيذي لجمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، كما يواجه اتهامات بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين.