رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخوان فرنسا يواصلون الإرهاب ويرفضون «ميثاق القيم الجمهورية»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
ماكرون
ماكرون
أمينة ذكى
طباعة
قال موقع breitbart الأمريكي إن جماعات الإسلام السياسي ومنها جماعة الإخوان في فرنسا لم توقع بعد على ميثاق القيم الجمهورية التي فرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى بعد مرور ستة أسابيع من إعلان الميثاق.

ودعا الميثاق الجماعات الإسلامية إلى رفض الإسلام السياسي وغيرها من القضايا التي كثيرًا ما ترفضها الإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة، كما يشير الميثاق إلى الإسلام السياسي والوهابية والأيدلوجيات الشبيهة وأيدلوجية السلفيين ومذهب الإخوان على أنها حركات تهدف لاستخدام الإسلام لتأسيس عقيدة سياسية.

ووفقا للموقع الأمريكي فقد رفضت ثلاث مجموعات إسلامية هذا التعريف للإسلام السياسي، ويقال إن أحد هؤلاء، Musulmans de France، أو جميعة مسلمي فرنسا التي لها علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المتطرفة.

يذكر أنه تم تسريب المسودة الأولى لوسائل الإعلام الفرنسية، حيث دعا الناشط المسلم الفرنسي المصري مروان محمد الجماعات الإسلامية إلى رفض الميثاق قائلًا على تويتر: "أدعو كل المساجد والجمعيات والأئمة الذين لا يزال لهم حد أدنى من الكرامة". عدم التوقيع على هذا الميثاق.

يذكر أن محمد هو المدير التنفيذي لجمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، كما يواجه اتهامات بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

روس يتحدون كورونا ويركضون ويسبحون في درجة حرارة 35 تحت الصفر (فيديو)

هل تُساعد البداية المبكرة في تطور المهارات الموسيقية؟

الأميرة اليابانية «كاكو» تحتفل بعيد ميلادها الـ26

مهما تقدم السن.. طريقة سهلة وبسيطة لاستعادة حيوية الشباب

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»