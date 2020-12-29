طوكيو تسجل 856 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو 57 ألفًا و896 حالة.وكان النائب المعارض ووزير النقل السابق يويشيرو هاتا، توفى أمس الأول الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.ويعد هاتا أول نائب يتوفى بعد إصابته بفيروس كورونا في اليابان.