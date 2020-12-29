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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الفلك لصابرين في 2021: شئ تسعى إليه سوف يتحقق

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
صابرين
صابرين
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة صابرين ترند محرك البحث "جوجل" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقد أعلنت مؤخرًا أنه تم شفائها منه، وهي من مواليد 4 أكتوبر 1967، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حالها ومن يشاركونها برجها الميزان وفقا لخبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.

- الصعيد العاطفي:

سوف تواجه شكاوى معينة في علاقتها بسبب تخصيص وقت أقل للشري، ولكن مع الحوار والتفاهم المتبادل، ستنجح الأمور ويمكن أن يستمر الميزان في متابعة مشروعه الشخصي دون احتكاك.

- الصعيد المهني:

سيكون هذا هو العام مليء بالانجازات، وشيء ما تسعي اليه كثيراَ سوف يتحقق هذا العام.

- الصعيد الصحي:

سوف تعيش حالة صحية مثالية منذ بداية عام 2021، النصيحة الوحيدة هي عدم الإساءة إلى هذه الرفاهية من خلال ارتكاب تجاوزات، عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام والشراب وعدم الامتثال لروتين التمارين البدنية.

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