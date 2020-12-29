تايلاند: ارتفاع إصابات كورونا إلى 6 آلاف و440 حالة

أفادت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 آلاف و440 حالة، بعد تسجيل 155 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية- أن الإصابات الجديدة تضمنت 134 حالة محلية، و10 حالات وافدة من الخارج قيد الحجر الصحي، و11 حالة لعمال مهاجرين.وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 6 آلاف و180 حالة، فيما توفي 61 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 2195 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.