السودان يتأهب لهجوم إثيوبي وشيك

أفادت مصادر سودانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن القوات السودانية تتأهب لهجوم إثيوبي وشيك.وأفادت فضائية "العربية" نقلا عن تلك المصادر، بأن هناك حشود عسكرية إثيوبية على الحدود.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها ستتخذ إجراءات لحماية الحدود إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية.