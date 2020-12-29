«التعليم» تعلن عن نماذج استرشادية لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة نماذج استرشادية، لطلاب الصف الأول الثانوي، على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.ويمكن للطلاب الراغبين فى التدريب على نظام الأسئلة بالنظام الجديد، الدخول عبر هذا الرابط: http:elearning1.moe.gov.egويختار الطالب المرحلة الدراسية، ثم الفصل الدارسي، ثم أمثلة استرشادية لنظام التقويم.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، سيؤدون الامتحان على أجهزة التابلت، بالنظام الجديد، الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.