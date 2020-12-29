رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تركيا تخنق ما تبقى من المعاضة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
حذر نشطاء حقوقيون من إغلاق المنظمات غير الحكومية في تركيا، وخنق ما تبقى من المعارضة في بلد كان ذات يوم ديمقراطيًا، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد إقرار البرلمان في تركيا قانون الجمعيات المثير للجدل، والذي يوسع سيطرة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني.

وقال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، إن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا.

يشار إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان يوم الأحد، يسمح لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.

كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.

إلى ذلك، يمنح هذا القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.

وتنطبق قواعد الرقابة على المنظمات غير الحكومية على عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن الحقوق والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية.

وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا ملاحقات قانونية باتهامات تتعلق بالانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، ولا يزال الآلاف من الصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»