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مصر

«الرعاية الصحية» تتعاون مع جامعة بورسعيد في التعليم والتدريب والبحث

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
برتوكول تعاون
برتوكول تعاون
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد، بهدف التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن توقيع البروتوكول جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وإعلاء قيمة الخدمات المقدمة في المنظومة الصحية وإثراء العملية التعليمية لرفع كفاءة الطبيب المصري.

وتابع: "مثل هذه البرتوكولات تسهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن المصري بأحدث التقنيات الطبية وعلى أعلى مستوى من التميز والتقدم ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتوفير رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وجرى توقيع البروتوكول بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في مدينة نصر، ومثَّل الطرف الأول د. أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثَّل الطرف الثاني الأستاذ دكتور خالد صبري، عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، بهدف إقامة تعاون مباشر بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة بورسعيد في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تدريب طلاب كلية الطب وكلية التمريض جامعة بورسعيد بالمسشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، ويشمل تدريب طلاب كلية الطب والتمريض جامعة بورسعيد، إضافة إلى تدريب خريجي كلية الطب وكلية التمريض جامعة بورسعيد من أطباء الإمتياز والتمريض والأطباء المقيمين.

وأضاف، أن البروتوكول يشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس سالف الذكر في كافة التخصصات الطبية وفقًا لمتطلبات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بالإضافة إلى أن أولوية التسجيل بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة بورسعيد تكون للأطباء المقيمين والأخصائيين والتمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد.

ومن جانبه، رحب الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بتوقيع هذا البروتوكول الهام مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لما لها من باع كبير يحترم في المجال الطبي والتدريب وتحرص جامعة بورسعيد على هذا التعاون لتبادل الخبرات وإثراء البحث العلمي في المجال الطبي والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم أفضل خدمة تدريبية لأبنائنا طلاب كلية الطب وكلية التمريض والدراسات العليا، وأيضًا لتحقيق أفضل المعايير من الخدمات الطبية والعلاجية والتمريضية.

كما أعرب الدكتور أيمن إبراهيم عن أمله أنه من خلال تطبيق هذا البروتوكول سيساهم في رفع المهارات والخبرات العملية والتدريبة لأبنائنا الطلاب، كما سيساهم أيضًا في إثراء البحث العلمي من خلال التدريب الميداني لطلابنا وفقًا لأحدث المعايير العالمية والتقنيات الطبية بما يعمل على إزدهار النهضة الطبية التي نشاهد ثمارها الآن من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الذي طبق بنجاح في محافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور خالد صبري، عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، أن تحسين ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتحسين الخدمة الصحية في كل القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، في مقدمة اهتمامات الدولة، معربًا عن سعادته لهذا التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة بورسعيد وذلك للارتقاء بمستوى الأداء في تقديم الخدمات الصحية المميزة للمواطنين وتطبيق أفضل معايير في أداء الخدمات الطبية.

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