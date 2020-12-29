«التعليم» تنفي نيتها إجراء امتحانات سنوات النقل «أونلاين»

نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يتردد عن نية الوزارة في عقد امتحانات أونلاين لطلاب سنوات النقل، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "الدستور": "لا نية على الإطلاق لعقد امتحانات سنوات النقل أونلاين، وأولياء الأمور الذين يطالبون الآن بعقد الامتحانات أونلاين هم نفس الذين رفضوا الأبحاث وشككوا في صلاحية البنية التحتية للمدارس وقالوا في بداية النظام الجديد إن الأونلاين يلغي تكافؤ الفرص".واستكملت المصادر في تصريحاتها حول حقيقة الأمور: يعلم الجميع أن التابلت متاح فقط لطلاب المرحلة الثانوية وبالتالي ليس ممكنا فنيا عقد مثل هذه الامتحانات إطلاقا، والبنية المعلوماتية الموجودة تخص المرحلة الثانوية فقط. وكذلك لا تستطيع الوزارة تقديم امتحانات اونلاين لطلاب المراحل الأخرى حيث أن الكثيرين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت.واستكملت المصادر قائلة: الكثير يتحدث عن الأبحاث والامتحانات من المنزل والجميع يعلم أنه يتم شراؤها أو هناك سهولة للغش فيها.وبالرجوع للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد الوزير علي هذه الحقائق مشيرا إلى أنه لا يوجد نية لعقد امتحانات سنوات النقل أونلاين، مشيرا إلى أن من يروج لهذا هم البعض ممن يعلمون الحقائق ولكن للأسف لا يعنيهم التعليم في شيء، مطالبا أولياء الأمور والطلاب بالهدوء حتى يتم إعلان كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات.