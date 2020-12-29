رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تنفي نيتها إجراء امتحانات سنوات النقل «أونلاين»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يتردد عن نية الوزارة في عقد امتحانات أونلاين لطلاب سنوات النقل، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "الدستور": "لا نية على الإطلاق لعقد امتحانات سنوات النقل أونلاين، وأولياء الأمور الذين يطالبون الآن بعقد الامتحانات أونلاين هم نفس الذين رفضوا الأبحاث وشككوا في صلاحية البنية التحتية للمدارس وقالوا في بداية النظام الجديد إن الأونلاين يلغي تكافؤ الفرص".

واستكملت المصادر في تصريحاتها حول حقيقة الأمور: يعلم الجميع أن التابلت متاح فقط لطلاب المرحلة الثانوية وبالتالي ليس ممكنا فنيا عقد مثل هذه الامتحانات إطلاقا، والبنية المعلوماتية الموجودة تخص المرحلة الثانوية فقط. وكذلك لا تستطيع الوزارة تقديم امتحانات اونلاين لطلاب المراحل الأخرى حيث أن الكثيرين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت.

واستكملت المصادر قائلة: الكثير يتحدث عن الأبحاث والامتحانات من المنزل والجميع يعلم أنه يتم شراؤها أو هناك سهولة للغش فيها.

وبالرجوع للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد الوزير علي هذه الحقائق مشيرا إلى أنه لا يوجد نية لعقد امتحانات سنوات النقل أونلاين، مشيرا إلى أن من يروج لهذا هم البعض ممن يعلمون الحقائق ولكن للأسف لا يعنيهم التعليم في شيء، مطالبا أولياء الأمور والطلاب بالهدوء حتى يتم إعلان كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات.

موضوعات متعلقة

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

الصحة العالمية: العالم سيواجه تحديات جديدة في 2021

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»