فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد غلقه لمدة ساعات بسبب الشبورة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.وتم فتح المحور في الاتجاهين أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وتم فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، كما تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.