قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من رام الله
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
وكالاتطباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الجديدة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة واعتقلت 6 مواطنين.
كما اعتقلت أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالا، وهم محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الجديدة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة واعتقلت 6 مواطنين.
كما اعتقلت أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالا، وهم محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.