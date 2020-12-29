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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من رام الله

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الجديدة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة واعتقلت 6 مواطنين.

كما اعتقلت أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالا، وهم محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.

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