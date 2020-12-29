قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الجديدة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة واعتقلت 6 مواطنين.كما اعتقلت أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالا، وهم محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.