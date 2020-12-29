«رجال أعمال الإسكندرية» تشارك «الهلال الأحمر» الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

شارك وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية في الاحتفالية السنوية للهلال الأحمر المصري باليوم العالمي للتطوع، والذي انعقد في مقر الهلال الأحمر المصري حيث ضم وفد الجمعية أدهم قريطم المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، وأميرة عادل رئيس قسم المسؤولية المجتمعية ووحدة مواطنة الشركات، ومروة هندي منسق قسم المسئولية المجتمعية ووحدة مواطنة الشركات.ومن جانبه قال أدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، إن الاحتفال ينعقد سنويًا بهدف تشجيع وتقدير المتطوعين على مجهوداتهم السامية في مجال التطوع والاعتراف بمساهمتهم في خدمة مجتمعاتهم وفي التصدي لمواجهة جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها دور كبير في دعم توجهات الدولة التنموية.وأضاف «قريطم» أنه يحتم الدور تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودعم العمل المجتمعي وخدمة المجتمع، وهو ما يظهر جليًا بأهداف الاستراتيجية للجمعيه، واللجان المجتمعية المتخصصة بها.وأوضح أن الاحتفال شاركت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، ورئيس الجمعية الطبية المصرية وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري والعديد من الهيئات والمسؤولين المهتمين بالمسؤولية المجتمعية والعمل التنموي.الجدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري عبرا عن شكرهما وتقديرهما لدور المتطوعين الهائل وتأثيرهم في المجتمع، في ظل الظروف التي مر بها العام 2020، ما بين إنجاز والعمل من قبل المتطوعين والعاملين بكافة فروع الهلال الأحمر المصري في كل المحافظات، الذين أدوا دورهم باحترافية وكفاءة في تصدي أزمة فيروس كورونا.فيما تضمنت الاحتفالية التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة العديد من التكريم للفائزين بالمسابقات بين المتطوعين والفروع وعرض الفيديوهات القصيرة عن إنجازات عام 2020 وكيفية إعداد المتطوعين والتدريبات المخصصة لهم وعرض تفصيلي عن تاريخ الهلال الأحمر المصري ودوره في المجتمع منذ بدايته حتي الآن.