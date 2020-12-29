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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1263 مشروعا جديدا في قنا وسوهاج

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا تضمن 3707 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروع وجاري تنفيذ 1263 مشروعا، كما تم البدأ في تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021.

وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج، أنه جاري تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة البنية الأساسية والخدمات المحلية المنبثقة من لجنة التسيير العليا للبرنامج، لضمان التكامل والتنسيق بين كافة أوجه قطاعات الخطة وتقديم كافة سبل الدعم للبرنامج للإسراع بخطى ومعدلات التنفيذ وتحقيق مستهدفاته بالمحافظتين، هذا بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع لجنة برامج التنمية المحلية المحدثة للمراجعة النهائية في إطار من التكامل والتوافق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بمجالات عمل التنمية المحلية.

ومن جهته، أوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التي تم مراجعتها وتحديثها في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في تقديم الخدمات، وأشار اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.

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