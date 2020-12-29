برميل النفط الكويتي ينخفض 98 سنتا ليبلغ 49.89 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا ليبلغ 49.89 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 50.87 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس عند مستوى 86ر50 50.86 دولار للبرميل منخفضا 43 سنتا في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليبلغ 62ر47 دولار.