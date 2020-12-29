34 وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزراة، في بيان، أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19234 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 639734 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.