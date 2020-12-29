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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

افتتاحية من العيار الثقيل.. صحيفة مفضلة لـ ترامب تتهمه بالجنون

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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تصدر موقع اكسوس الأمريكي بافتتاحية نارية بإصدار باب المشاهير التابع لصحيفة نيويورك بوست بعنوان "السيد الرئيس توقف عن الجنون"، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات عن تخلي الصحيفة الأقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعتبر صحيفة نيويورك بوست هي الصحيفة المفضلة لـ ترامب، بل إنه كان يسهم شخصيا في باب أسرار المشاهير وهو الإصدار، الذي يصدر عن المؤسسة المالكة لصحيفة نيويورك بوست عندما كان يعيش في مانهاتن.

وعقب إنتقال ترامب إلى العاصمة الأمريكية، أصبح روبرت مردوخ، الرئيس المشارك لفوكس جروب، والرئيس التنفيذي لشركة نيوز جروب، والتي تضم إصداراتها صحيفة نيويورك بوست، أحد المقربين منه شخصيا.

وأوضح الموقع الأمريكي أن مردوخ قبل الانتخابات كان يشعر بالسخط تجاه ترامب، والآن تحول إلى الهجوم المعلن، أو لما يشبه مجازا حالة الطلاق.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، التي دعمت وأيدت ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة، في افتتاحيتها أن ترامب يشجع على انقلاب غير ديمقراطي من خلال إصراره على التغريد وبذل الجهود لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي خسرها.

وتابعت افتتاحية الصحيفة "كان لك كل الحق في طلب التحقيق في الانتخابات ولكن لنكن واضحين لم تصل هذه الجهود إلى شيء".

وجاء في الافتتاحية "نحن نتفهم، سيادة الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر نحن نقدم هذا النصح كصحيفة أيدتك ودعمتك إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية".

كما حذرت الصحيفة ترامب من المضي قدما فيما وصفته بـ المهزلة المظلمة قائلة "إذا كنت تصر على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وتهدد بإحراق كل شيء، فسوف تتذكر هذه الطريقة، ليس كثوري، ولكن كفوضوي يحكم مباراة".

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