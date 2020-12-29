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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط»: 1749 مشروعا لتنمية الصعيد بـ2.4 مليار جنيه في 4 سنوات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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عقدت اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجارى أن السياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية كانت فاعلة في خفض نسب الفقر في وقت كان العالم كله يعاني من ارتفاع معدلات الفقر.

وأضافت السعيد أنه كان واضحًا أن هناك انخفاض لمؤشرات الفقر في محافظات الوجه القبلي ما يعني أن برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ في مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية، مضيفة أن تدخلات الدولة تأتي وفق منهج علمي يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية في المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل وكذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن نتائج البرنامج تؤكد نجاح سياسات الدولة في التقليل من نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمار العام في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 20202021، وفي قنا ارتفعت إجمالي الاستثمارات العامة إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج في العام المالي 20162017، وأشادت السعيد بدور مكتب التنسيق للبرنامج وجميع المؤسسات المشاركة في البرنامج.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام في محافظتى سوهاج وقنا من 500 جنيه في عام 20152016 ليصل إلى 1200 جنيه في محافظة سوهاج و1900 جنيه في محافظة قنا خلال العام المالي الحالي 20202021 على تراجع معدلات الفقر والبطالة في المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر في حضر وريف الوجه القبلى في عام 20192020 بواقع 1.06 و3.79 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 20172018.

وسلطت السعيد الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (2016-2017- 2019-2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروع بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروع في محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروع في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.

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