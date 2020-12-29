54 وفاة و2395 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و54 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضاف بيان للوزارة - حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية - أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة على مستوى البلاد بلغ الآن 223 ألفا و832 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 3 آلاف و319 حالة.أعلنت وزارة الخارجية اليابانية مؤخرًا، حظر دخول الرعايا الأجانب للبلاد حتى نهاية شهر يناير المقبل، وذلك بعد رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.في السياق، أفادت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في العاصمة طوكيو وحدها.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى ٥٧ ألفا و٨٩٦ حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.