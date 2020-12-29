اعتقال مسؤول «ديوان الغنائم» في داعش بالعراق

أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوزط العراقية، إن قواتنا تمكنت من اعتقال القيادي الداعشي بعد مداهمة منزله في حي "بنجه علي" بمحافظة كركوك.وأضافت الاستخبارات العراقية، أن الإرهابي عمل بمنصب مسؤول ديوان الغنائم في التنظيم، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.