أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 5 آلاف و449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ407 آلاف حالة، تعافى منهم 367 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و256 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 30 حالة، أمس، بالإضافة إلى 593 حالة خطرة و146 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.