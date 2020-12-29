«سلخانات تعذيب».. حرق وترهيب الأطفال فى دور الحضانة

رغم أن الحضانة دار استقبال أعز ما يملكه الآباء والأمهات، وهم فلذات أكبادهم أبنائهم الصغار، والتي يستأمنها الآباء على أطفالهم لتقديم الرعاية لهم لساعات يومية محدودة، إلا أن بعض هذه الحضانات صارت ديارا لتعذيب أبرياء صغار يكادون لا يستطيعون نطق اسمائهم، وسببا في قهر آبائهم حزنا على فلذات اكبادهم.فجرت واقعة حرق معلمة بمركز سمنود بمحافظة الغربية ليد الطفلة حنين رشاد والتي تبلغ من العمر عامان ونص، قضية حضانات التعذيب التي يتعرض فيها أطفال أبرياء لكل أصناف التعنيف الجسدي والنفسي.استخدمت المدرسة سكينا ساخنا لحرق يد الطفلة، تاركة آثارا مفجعة، على جسدها،جعلت الصغيرة تنهار.وتستعرض"الدستور"آراء أمهات وقع اطفالهن ضحايا تعذيب حضانات:سميرة حسين أم الطفلة لوجين مدحت، 5سنوات، فوجئت ببكاء ابنتها ورفضها التام للذهاب إلى الحضانة، تقول:"كانت كل يوم تعذبنا والشارع يتفرج علينا علشان مش راضية تروح الحضانة"، موضحة انها كانت بالبداية تعتقد ان الطفلة لم ترغب في الذهاب إلى الحضانة نتيجة تعلقها الزائد بها، إلى أن اكتشفت اثناء تبديل ملابس الصغيرة، آثار ضرب وتعذيب، وعند سؤالها كانت الطفلة ترتجف، وظلت تبكي ومع إصرار الأم اعترفت بكلمات متلعثمة أن معلمتها بالحضانة عاقبتها على إثارة الشغب ضربا بالعصا.توضح سميرة أن "لوجين" تخاف من مواجهة الأشخاص، لذا لم تعترف بضرب معلمتها لها من أول مرة، واكتفت بالبكاء.تتابع الأم أنها سارعت بالتوجة إلى الحضانة لتعنيف المعلمة، وصممت على تحرير محضر، إلا ان مالكة الحضانة اعتذرت لها، فاكتفت بخروج الطفلة من الحضانة.ذات الواقعة تكررت مع علياء أحمد التي أكدت انها اخرجت عمر ابنها صاحب الخمس سنوات من حضانة بعد ان فوجئت اثناء ذهابها في إحدى المرات بمشرفة تضربه بعنف، وسقط على الأرض، تقول الأم "للدستور": شوفت المنظر بعيني وما كنتش مصدقة".وتابعت: عندما رأيت مشهد تعنيف ابنى اتجهت إلى المسئولة عن الحضانة، التي حاولت إقناعى ان ذلك ما هو إلا اسلوبا للتربية، الأمر الذي استفزنى فصرخت معلنة رفضى التام لذلك الأسلوب وقررت بالفعل عدم ذهاب الطفل لهذه الحضانة مرة أخرى.وأكدت "علياء" انها تأكدت بعد ذلك أن اغلب العاملات بالحضانة غير حاصلات على مؤهلات عليا ولسن مؤهلات للتعامل مع الأطفال.حوادث الحضانات ووقائع تعذيبها للأطفال ليست جديدة، فهناك وقائع تعذيب لأطفال، وهي واقعة تعذيب الطفلة جوري منذ عامين بإحدى حضانات الإسكندرية والتي انتشر فيديو لها، وهي تبكي وتصرخ إثر تعرضها للضرب من مُدرستين، والأمر الذي زاد أثار استفزاز المتابعين إضافة لذلك هو قيام المعلمتين بهذه الممارسات وسط موجة من ضحك واستهزاء العاملات مما أشعل موجة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أنه قانون ﺍﻟﻄﻔﻞ رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 شدد على أنه لا يجوز فتح أى حضانة إلا بعد توافر عدة شروط، أهمها التأكد من سلامة المبنى الذى تم اختياره مع ضرورة توافر شروط الحماية المدنية والتنظيم السكانى، وأن يكون المكان آمنًا على الأطفال، والتأكد من أن صاحب الحضانة ليس عليه أى شبهات جنائية لأنه سيتم ائتمانه على أطفال.ومن ضمن تلك الشروط ضرورة حصول المالك على مؤهل تربوى عال، فضلًا عن وجود إخصائية نفسية وطبيب أطفال بالمكان، وضرورة التوجه للحى التابع له المكان المخصص لإنشاء الدار، والحصول على خطاب تحويل للهيئة العامة للأبنية التى تتولى معاينة الموقع، للتأكد من ملاءمته للمشروع، وفى حالة الموافقة يتم إصدار تقرير بمطابقة المكان للشروط اللازمة بذلك يتم الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط.