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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ابنة سليماني توجه رسالة للإيرانيات مع اقتراب ذكرى اغتيال والدها

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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بعثت ابنة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، رسالة الى عدد من النساء والفتيات الإيرانيات مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتياله بالقرب من مطار بغداد بغارة أمريكية في 3 يناير الماضي.

وأوصت زينب سليماني في الرسالة التي وجهتها إلى مجموعة تدعى "بنات الحاج قاسم" بالتزام الحجاب، لكي يحترق العدو بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام محلية.

كما اعتبرت أن المرشد الإيراني، علي خامنئي وحيد جدا، وطلبت منهن أن يكن جنود خامنئي.

يشار إلى أن ابنة سليماني الذي قتل بغارة أميركية في محيط مطار بغداد يناير الماضي، اعتبرت في مقابلة حديثة لها الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لا يختلف عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، مضيفة أنه من غير المرجح أن يؤدي انتخابه إلى تغيير في السياسة الأميركية تجاه طهران، وقالت "أمر ترمب بقتل والدي، لكن بايدن أيد ذلك، لذلك لا فرق بينهما".

و أكدت زينب التي يتم تسويقها إعلاميًا من قبل الحرس الثوري منذ مقتل والدها، أن "قرار ترمب (باغتيال سليماني) نابع من حقيقة أن والدها عرّض الخطط الأمريكية في المنطقة للخطر، ما أثار الغضب في واشنطن"، حسب زعمها.

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