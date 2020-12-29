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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: العالم سيواجه تحديات جديدة في 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه "من المتوقع حدوث مشاكل خلال العام الجديد تتمثل في ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تأثروا من الوباء.

 الصحة العالمية

كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.

على صعيد متصل، أكدت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل.

وأشارت كيركوف إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، والعمل مع الخبراء حول العالم الذين يدرسون الطفرات الجديدة للفيروس.

وكشفت خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الدولية لديها مجموعاتها من المتخصصين الذين يدرسون أنواعا جديدة من فيروس كورونا، مضيفة إشارتها إلى أنه "سيتم استلام نتائج عملهم في الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق، أفاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن المنظمة تعمل مع العلماء في جميع أنحاء العالم لفهم كيفية تحور فيروس كورونا، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية تعزيز التقدم في مجال تسلسل الجينوم للكشف عن أنواع جديدة من فيروس كورونا.

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