الأميرة اليابانية «كاكو» تحتفل بعيد ميلادها الـ26

بلغت الأميرة اليابانية كاكو، الابنة الثانية لولي العهد الأمير أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو، 26 عاما اليوم الثلاثاء.وذكرت وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء أنه بينما تشعر الأميرة كاكو بالقلق بشأن الوضع الحالي المتعلق بتفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19"، إلا أنها تواصل ممارسة أنشطتها من خلال الإنترنت في مقر إقامتها.وأفادت وكالة القصر الإمبراطوري بأن الأميرة شاركت في 35 حدثا عبر الإنترنت منذ شهر مايو الماضي، من بينها الاستماع مع أفراد عائلتها إلى شرح تفسيري بشأن الفيروس من جانب خبراء.وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت أمس الاثنين تسجيل 481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو إلى 57 ألفا و40 حالة.