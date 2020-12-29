الفلبين تعطي الضوء الأخضر لتجارب على لقاح جانسن الواقي من كورونا

وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح واق من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون اند جونسون.صرح بهذا اليوم الثلاثاء، رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية رولاندو إنريكيه دومينجو الذي قال إن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة القادمة.وأضاف أن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتي سينوفاك وكلوفر.